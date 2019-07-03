РИАМО – 3 июл. В столичном аэропорту «Шереметьево» началась внутренняя проверка из-за ситуации с задержками багажа, по ее результатам будут сделаны серьезные кадровые решения, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту возникли сложности с обработкой багажа, порядка 9 тысяч единиц не отправили по назначению. Сотрудник пресс-службы аэропорта опроверг информацию и сообщил, что в «Шереметьеве» скопилось 1,5 тысячи единиц багажа.

«Жестко уже все отреагировали, соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту «Шереметьево» происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников», – сказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

В начале июня в «Шереметьеве» уже наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.