РИАМО - 3 июл. Пончики и мороженое будут предоставлять без лимита участникам форума «Территория смыслов» в городском округе Солнечногорск, также раз в смену их ждет угождение от местного производства, сообщил ректор мастерской управления «Сенеж», заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Каспржак.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартует в Солнечногорске 5 июля. Пройдут шесть тематических смен: «Россия - страна возможностей», «Экосреда - образование», «Экосреда - волонтеры», «Экосреда - политика», «Экосреда - ИТ», «Экосреда - экология».

«История с пончиками и мороженным будет постоянно. Можно будет подойти и в любое время съесть. Также глава городского округа Солнечногорск решил, что раз в смену будет угощать сладостями солнечногорского производства», - сказал Каспржак.

Он отметил, что еда будет предоставляться участникам форума на выбор.

Перед участниками, а всего их ожидается около 6 тысяч человек, выступят федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты.

Последняя смена пройдет с 14 по 20 августа. Впервые участники смогут получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно для форума.