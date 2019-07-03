РИАМО - 3 июл. Территория мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске будет меняться в угоду спросу молодежи, сама мастерская будет работать круглогодично, сообщил ректор мастерской, заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Каспржак.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартует в Подмосковье 5 июля. Пройдут шесть тематических смен: «Россия - страна возможностей», «Экосреда - образование», «Экосреда - волонтеры», «Экосреда - политика», «Экосреда - ИТ», «Экосреда - экология». Перед порядка 6 тысячами участников выступят федеральные министры, политики, отраслевые эксперты.

«Территория и пространство «Сенежа» будет достраиваться все время. У нас нет ничего постоянного, нужно меняться в угоду спроса молодежи. Форум вписывается в образовательную среду, которая будет круглогодичной. Мы нашли место, которое станет точкой сбора», - сказал Каспржак.

Он отметил, что площадка готова к проведению форума «Территория смыслов». Построено 55 домиков, четыре лектория, столовая и большая сцена на берегу. Большую роль в подготовке сыграли подмосковные власти.

«Регион проявил ту заинтересованность, которая подобает настоящему хозяину. Въездные пути были переложены. Все вплоть до вокзала преобразилось. И губернатор понимает, что Сенеж - это не просто «Территория смыслов». Это место должно быть домом, куда хочется возвращаться», - заключил Каспаржак.