РИАМО - 3 июл. В Подмосковье ежемесячную денежную выплату на осуществление ухода за инвалидами оформили около 100 заявителей, сообщила в среду в ходе круглого стола в Мособлдуме замначальника управления по вопросам социального обслуживания граждан и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Юлия Карамышева.

В рамках круглого стола представители министерства здравоохранения и министерства социального развития региона обсуждают вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и другие.

«Около 100 человекам уже назначена выплата. После того, как выплата назначается, ежемесячно будем выходить и по критериям, по балльной системе, оценивать эффективность и результативность ухода за подопечным», – сказала Карамышева.

Подмосковье стало первым регионом в России, где ввели ежемесячную выплату неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами I и II группы. Она равна двукратной величине прожиточного минимума.

Для получения данной меры соцподдержки заявителю необходимо пройти восьмичасовое обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными.

«Если человек не может оставить больного, чтобы пройти курс, у нас есть возможность в индивидуальном порядке организовать обучение дистанционно. А если желающих обучаться удаленно будет много, мы готовы сделать онлайн-курсы на постоянной основе», – заключила Карамышева.