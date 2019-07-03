РИАМО - 3 июл. В Москве на проспекте Мира от здания отвалились незначительные фрагменты штукатурки, в происшествии никто не пострадал, сообщения об обрушении здания недостоверны, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что часть здания обрушилась на проспекте Мира в Москве.

«Сообщения некоторых СМИ об обрушении недостоверны. От дома отошли незначительные фрагменты штукатурного слоя. Дом находится в эксплуатации частной УК. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что коммунальные службы района оперативно выставили ограждения и проводят мероприятия по обследованию дома.