В июле зрители смогут увидеть новую версию «Короля Льва», южнокорейскую драму «Паразиты», победившую в Каннах, и комедийный хоррор Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Люк Бессон порадует фанатов новым боевиком «Анна». Редакция РИАМО выбрала девять самых ожидаемых фильмов июля, которые придутся по вкусу поклонникам самых разных жанров.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Когда: с 4 июля

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В новом фильме о Человеке-пауке Питеру Паркеру предстоит отправиться в двухнедельное путешествие по Европе вместе с друзьями. Как и стоило ожидать, поездка сложится совсем не так, как планировалось, и супергерою придется снова испытать себя и проявить все свои способности, чтобы спасти континент. Правда, по сути этот фильм все равно останется романтической комедией, идеально подходящей для просмотра теплым летним днем.

«Паразиты»

Когда: 4 июля

Жанр: драма, комедия, триллер

Трагикомедия южнокорейского режиссера Пона Джун-хо «Паразиты» на Каннском кинофестивале этого года была удостоена Золотой пальмовой ветви. Однозначный фаворит критиков и зрителей, картина стала также первым в истории южнокорейским фильмом, удостоенным такой престижной награды. «Паразиты» – история семьи бедняков, перебивающихся случайными подработками, пока сыну не предоставляется шанс стать репетитором в богатой семье. Правда, чтобы получить высокооплачиваемую работу, ему придется пойти на подлог. Это событие и служит завязкой «комедии без клоунов и трагедии без злодеев», как назвал свой фильм сам режиссер.

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«Двойная жизнь»

Когда: 4 июля

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Отказываясь публиковать новую работу своего постоянного автора Леонара, издатель Ален не подозревает, что его решение послужит поворотной точкой в развитии его отношений с женой и друзьями. Мелодрама Оливье Ассайаса c Гийомом Кане и Жюльет Бинош в главных ролях – типичный в некотором роде французский фильм с философскими разговорами, неторопливым развитием сюжета, вином, книгами и адюльтером.

«Анна»

Когда: 11 июля

Жанр: боевик, триллер

Главная героиня нового боевика Люка Бессона – русская девушка Анна Полятова, одна из самых профессиональных наемных убийц в мире, тренированная КГБ и вынужденная сделать свой выбор между главными спецслужбами мира. В ролях – модель Саша Лусс, уже сыгравшая у Бессона в фильме «Валериан и город тысячи планет», а также Люк Эванс, Киллиан Мерфи, Хелен Миррен и Александр Петров в своей первой англоязычной роли. Возвращение после фэнтези «Валериан» и продюсирования фильма «Курск» к привычному и сделавшему его знаменитым амплуа не может не свидетельствовать о ностальгии режиссера к лучшим его боевикам. «Анну» же смотреть будет тем интереснее, что действие ее разворачивается между Москвой и Парижем.

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«Мертвые не умирают»

Когда: с 11 июля

Жанр: ужасы, фэнтези, комедия

Новый фильм Джима Джармуша, премьера которого состоялась весной на Каннском кинофестивале, собрал целую коллекцию звезд независимого кино и любимых актеров самого автора: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомез, Игги Поп и Том Уэйтс впервые объединились в одном фильме, чтобы представить зрителю версию зомби-апокалипсиса от одного из самых необычных режиссеров США. Мнения зрителей и критиков по поводу комедийного хоррора от Джармуша разделились примерно поровну, но, главное, что от фильма можно смело ожидать оригинальности в давно исследованном жанре и искрометных актерских работ.

«Али, рули!»

Когда: с 11 июля

Жанр: боевик, комедия

За последние несколько лет Uber так плотно вошел в нашу жизнь, что появление комедии о самом популярном сервисе такси было лишь делом времени. Подбирая очередного пассажира, добропорядочный водитель Стю не ожидает, что в его машину сядет коп в погоне за преступником. Заказ окажется не из простых, ведь в этот раз Стю предстоит не просто отвезти своего «проблемного» пассажира до места назначения, не потеряв при этом высокий рейтинг, но и умудриться сохранить свою жизнь.

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«Король Лев»

Когда: с 18 июля

Жанр: мультфильм, мюзикл, драма

Диснеевская классика возвращается все чаще в новых форматах – в этом году зрители уже наблюдали за приключениями слоненка Дамбо и Аладдина. Новая версия классики для всей семьи – фотореалистичный фильм «Король Лев», премьера которого приурочена к двадцатипятилетнему юбилею оригинального мультфильма. Ремейк истории Симбы и его борьбы со злобным Шрамом уже успели обвинить в том, что он является ничем иным, как покадровым переложением заученной наизусть классики, но создатели уверяют – зрителей ждет много новых сцен, так что скучать не придется. А вот чувство ностальгии – обеспечено.

«Солнцестояние»

Когда: 18 июля

Жанр: триллер, драма

Пожалуй, самый ожидаемый хоррор месяца «Солнцестояние» отличается непривычным для жанра сюжетом и визуальным стилем – здесь не будет ни заброшенных домов, ни темных, контрастных тонов. Главные герои - антропологи отправляются на праздник дня летнего солнцестояния в заброшенное шведское селение, где раз в девяносто лет проводится загадочный обряд. Они не ожидают, что люди, справляющие зловещий языческий культ, превратят светлый летний фестиваль в ночной кошмар.

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«Приключения Реми»

Когда: 25 июля

Жанр: мелодрама, приключения

Экранизация романа Гектора Мало «Приключения Реми» – французский приключенческий фильм для всей семьи, рассказывающий историю маленького сироты, который путешествует по Франции со странствующим музыкантом, цирковой собакой и обезьянкой. Главная цель путешествия, в ходе которого друзья с головой окунутся в самые захватывающие приключения – раскрыть секрет происхождения Реми, еще в десятилетнем возрасте похищенного у его приемной матери.

Елизавета Минаева