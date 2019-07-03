РИАМО – 3 июл. В Рузском городском округе мужчина избил до полусмерти свою мать, после чего поджег дом и скрылся, сообщается на сайте kp.ru.

Пожар в частном жилом доме в деревне Орешки вспыхнул поздно вечером 2 июля. В службу спасения позвонили соседи, которые первыми заметили дым.

«Пожарные прибыли быстро и успели спасти 76-летнюю хозяйку жилища. Женщина с ожогами была госпитализирована. Уже в больнице выяснилось, что до пожара она была жестоко избита», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщину избил ее сын. После случившегося мужчина поджег дом и скрылся. Пока установить его местонахождение не удалось.

Пострадавшая пенсионерка с ожогами и черепно-мозговой травмой сейчас находится в больнице.