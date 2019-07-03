РИАМО - 3 июл. В воскресенскую первую районную больницу поступил фотокоагулирующий лазерный аппарат Vitra, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Новое оборудование позволяет оказывать помощь пациентам с различными нарушениями зрения. С его помощью специалисты выполнили уже порядка 20 операций.

«Благодаря новому оборудованию врачи могут выполнять операции пациентам с различными заболеваниями глазного дна, что было невозможным на старом оборудовании. Это патологии при сахарном диабете, врожденные болезни, обменные нарушения, травмы», – сказал исполняющий обязанности главврача воскресенской первой районной больницы Юрий Райхман.

Он отметил, что операции проводятся не только местным жителям, но и пациентам из других территорий Московской области. Лечение осуществятся бесплатно, в рамках ОМС.

В год врачи данной больницы с помощью нового лазера планируют выполнять порядка 600 таких операций.