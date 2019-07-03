РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске разыскивают 21-летнего Сергея Альбицкого, который пропал больше двух суток назад, он прихрамывает на одну ногу и нуждается в медицинской помощи, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

«Внимание, в подмосковном Подольске пропал 21-летний Сергей Альбицкий. 1 июля 2019 года около 07:00 он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Его рост 180 сантиметров. Он худощавого телосложения, с серыми глазами и короткими темно-русыми волосами», - говорится в сообщении.

Альбицкий прихрамывает на одну ногу и нуждается в медицинской помощи. Он был одет в серую куртку с коричневыми рукавами, черные спортивные штаны, черные ботинки, светлую кепку с красными буквами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.