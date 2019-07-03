РИАМО - 3 июл. Маршрут следования автобуса №368В «станция «Долгопрудная» – Москва (метро «Ховрино»)» в Долгопрудном продлен до микрорайона Московские водники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Автобусы работают по новой схеме: маршрут №368В осуществляет перевозку пассажиров с 5:30 от остановки «Школа №16» до 2:00. Последний автобус уходит от станции метро в 1:15. Интервал движения транспортных средств составляет 8-10 минут», – говорится в сообщении.

Продление маршрута позволит обеспечить жителей микрорайона Московские водники транспортным сообщением со станцией метро «Ховрино».

После изменения схемы движения рейсы до микрорайона Московские водники следуют по Московской улице, эстакаде, проспекту Пацаева, Лихачевскому шоссе и весь оставшийся путь до станции метро «Ховрино».

Оплатить проезд на маршруте можно наличными, по транспортной карте «Стрелка» или банковской картой. От остановки «Школа №16» до станции «Ховрино» по банковской карте и карте «Стрелка» стоимость проезда составит 51,84 рублей, при оплате проезда наличными – 70 рублей.