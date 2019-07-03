РИАМО - 3 июл. В Подмосковье в ближайшие 1-2 часа ухудшится погода — ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток на территории Московской области ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели советуют при сильном ветре закрыть форточки и окна.

Если ветер застал на улице, необходимо укрыться в здании, а также держаться подальше от деревьев, недостроев и рекламных щитов.