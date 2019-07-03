РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи задержали жительницу Москвы по подозрению в совершении краже мобильного телефона, сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестные у дома №16 на улице Новослободская украли у него мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 26-летняя жительница Москвы. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.