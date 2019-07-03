РИАМО - 3 июл. Московский государственный областной университет (МГОУ) стал единственным региональным вузом, который вошел в проект «Лучший вуз страны», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Московский государственный областной университет вошел в проект «Лучший вуз страны», результаты стали известны накануне. МГОУ стал единственным вузом с региональной принадлежностью, удостоенным такого звания», – сказала Забралова.

По ее словам, руководство вуза получит диплом победителей в сентябре этого года.

«На первом этапе в конкурсе приняло участие свыше 1,1 тысячи высших учебных заведений, из которых только 21 вышел в финал. Поздравляю руководство университета с таким достижением. Мы много работаем, чтобы Подмосковье находилось в лидерах по уровню образования и имело высокий инновационно-технологический потенциал», – отметила Забралова.

Проект «Лучший вуз страны» запущен при содействии Минобрнауки России и Госдумы в 2018 году.