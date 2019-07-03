РИАМО – 3 июл. Территорию Политехнического музея, где будет расположен музейный парк, откроют ко Дню города 7 сентября текущего года, сам музей полностью возобновит работу в ноябре 2020 года, сообщает «Интерфакс».

«Ведется большущая работа, это сложная стройка, включающая в себя реконструкцию и реставрацию. Мы надеемся, что, согласно взятым обязательствам, с учетом того, что внешние работы частично делаются правительством Москвы, мы полностью откроем фасад здания, крышу и музейный парк ко Дню города в этом году», – сказал Мединский журналистам в среду.

После открытия внешней части реставрационные работы будут проводиться внутри здания. Планируется создать большую пешеходную зону от парка «Зарядье» до Политехнического музея.

Полностью музей планируется открыть к ноябрю 2020 года, уточнил министр.

«Мы мечтаем, что к ноябрю 2020 года музей распахнет свои двери. По тем амбициозным планам, которые созданы командой музея, это будет большой и необычный музей мирового уровня», – сказал он.

Политехнический музей – один из старейших научно-технических музеев мира. В сентябре 2010 года по поручению президента РФ начался процесс создания музея науки на его базе. Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки.

Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год.