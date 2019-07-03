РИАМО - 3 июл. Потребитель может с помощью приложения «Честный ЗНАК» проверить происхождение табачной продукции, которая с 1 июля подлежит обязательной маркировке, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

С 1 июля 2019 года не допускается ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них средств идентификации и передачи в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, сведений о маркировке указанных видов табачной продукции средствами идентификации и их первой продаже (передаче, реализации). Иные виды табачной продукции подлежат обязательной маркировке средствами идентификации с 1 июля 2020 года.

«Для предприятий розничной торговли с 1 июля 2019 года возникает обязанность по внесению в информационную систему мониторинга сведений в отношении розничной продажи табачной продукции, произведенной (ввезенной) после 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Розничная продажа указанных видов табачной продукции допускается только при условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже.

При этом оборот сигарет и папирос, не маркированных средствами идентификации, введенных в оборот до 1 июля 2019 года, допускается до 1 июля 2020 года.

«Происхождение товаров, подлежащих обязательной маркировке, может проверить каждый человек, у которого на смартфоне установлено мобильное приложение «Честный ЗНАК». Оно доступно в магазинах App Store и Google Play. Алгоритм проверки довольно простой: необходимо найти на упаковке товара цифровой код Data Matrix, похожий на QR-код, и отсканировать его через приложение», — отмечается в сообщении.

Если статус проверки выдал результат «Корректный код», то товар честный. Если приложение выдает ошибку, то, скорее всего, товар – контрафакт.

Об обнаружении контрафакта можно сообщить через приложение или в управление Роспотребнадзора по Московской области.