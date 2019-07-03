РИАМО - 3 июл. Фасады дома братьев Ивана и Михаила Фонвизиных на Рождественке в центре Москвы отреставрируют до конца ноября текущего года, этот признанный объект культурного наследия федерального значения знаменателен тем, что в XIX веке являлся местом для совещаний декабристов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Именно в этом доме в 1821 году было принято решение о роспуске союза благоденствия с целью создания нового тайного общества. Памятник располагается по адресу: Рождественский бульвар, дом №12/8, строение 1. По словам главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, начавшаяся сейчас реставрация фасадов этого уникального памятника пройдет под контролем департамента.

«Проектом реставрации предполагается приведение в порядок штукатурного слоя, окраска фасада в исторический цвет (голубой), замена всех пластиковых окон на деревянные (по историческим аналогам), реставрация исторических дубовых дверей и реставрация цоколя», — рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что отдельное внимание специалисты уделят архитектурно-лепному декору: все утраченные элементы воссоздадут, а сохранившиеся отреставрируют. Кроме того, с фасадов уберут все кондиционеры, искажающие исторический облик.

«Городская усадьба, к которой относится дом братьев Фонвизиных, сформировалась в XVIII веке при княжне Голицыной. На протяжении существования усадьбы ее владельцы неоднократно менялись. Одним из самых ярких периодов стали годы, связанные с деятельностью декабристов: одно время здесь жили Иван Якушкин и Павел Граббе, а в 1820-е годы тут же арестовали Ивана Фонвизина», — рассказал глава департамента.

Территория и границы домовладения, где расположена усадьба, сформировались в 1762 году. С начала XIX века и до 1837 года владение принадлежало семье подполковника А.И. Фонвизина. Каменный усадебный комплекс был возведен в 1810-1816 годах. А в 1866-1869 годах его реконструировали под руководством новой хозяйки – жены подполковника Надежды Филаретовны фон Мекк.

В конце XIX века усадьба принадлежала известным фабрикантам Ушаковым, использовавшим ее как парадный московский особняк. До 1917 года владение находилось в собственности Государственного дворянского земельного банка. После революции помещения заняли различные административные учреждения.