РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 июл. В подмосковном Дзержинском пройдет детская анимационная программа 5 июля, на нее приглашены жители с малышами от 4 лет, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«5 июля в 18:00 на площади торгового центра пройдет развлекательная программа для самых маленьких 4+. Ребяток ждут творческие площадки: шаромоделирование, изготовление открыток для мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и сестер, рисунки на асфальте и акция «разноцветные ладошки», - говорится в сообщении.

Также малыши на мероприятии смогут украсить лицо аквагримом. Праздник начнется у сцены на площади.