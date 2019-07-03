РИАМО - 3 июл. Итоговый размер арендной платы за земельный участок в Наро-Фоминском городском округе превысил начальное значение более чем в шесть раз и составил 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
Комитет в рамках функционала Единого портала торгов региона предоставляет возможность всем желающим получить в аренду на электронных торгах земельные участки коммерческого назначения в Московской области с использованием цифровых технологий. В очередной раз подтверждена эффективность проведения электронных аукционов.
«Комитетом на электронной площадке «РТС-тендер» проведена конкурентная процедура по аренде земельного участка площадью 1737 квадратных метра в Наро-Фоминском городском округе для размещения магазина. В упорной борьбе между пять участниками итоговый размер арендной платы за земельный участок превысил начальное значение более чем в шесть раз и составил 1,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.
Основную роль играет открытость таких процедур, их доступность для каждого участника процесса вне зависимости от места их проведения. При этом все заявители имеют одинаковые условия и права во время участия в торгах, что приводит к повышению конкуренции и, как следствие, к дополнительному доходу от реализации земельных участков в бюджеты муниципальных образований региона.
«На сегодняшний день комитет предоставляет для развития бизнеса в Подмосковье более 50 земельных участков с широким спектром использования: для размещения рынков, магазинов, объектов придорожного сервиса, для производственной деятельности, тяжелой и легкой промышленности», – уточнила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Более подробную информацию по выставленным на торги земельным участкам всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области.
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