РИАМО - 3 июл. Московская городская избирательная комиссия прокомментировала появление в Сети петиции о допуске независимых кандидатов в Мосгордуму, это названо давлением на избирательные комиссии города, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

На сайте change.org на днях появилась петиция с требованием допустить до выборов депутатов Мосгордумы независимых кандидатов и не применять к ним рычаги административного давления.

«В этой связи поясняем следующее. Московская городская избирательная комиссия и возглавляемая ею система избирательных комиссий города в своей деятельности во всех случаях руководствуются только требованиями избирательного законодательства», - говорится в сообщении.

Как того и требует Конституция РФ, и перед законом, и перед избирательными комиссиями все кандидаты равны.

«Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы», - заключается в материале.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.