РИАМО - 3 июл. Проект по строительству строительство апартаментов в 24 этажа на Варшавском шоссе в столице отклонили в Москомархитектуре, передает в среду корреспондент РИАМО.

Предложенный план предусматривал строительство трех кирпичных зданий высотой в 24 этажа, а общая площадь участка составила бы свыше 16 тысяч квадратных метров.

«Проект планировки, утвержденный на этот участок, документы выданные потом на отдельно все корпуса, там функция общественная. Она допускает гостиничную функцию, которую заказчики любят превращать в апартаменты, а потом трактовать вообще как жилье. Мы всячески здесь с этим боремся. Это неправильное явление. Если функция участка общественная, то она должна быть с явно выраженной общественной составляющей, которая является доминантной. Сейчас мы этого не увидели в проекте, поэтому я высказал замечание», - сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Комментируя предложенную высоту зданий, он также добавил, что участок имеет долгую историю и в свое время тут проводился заметный архитектурный конкурс, на котором обращали внимание на высотную отметку.