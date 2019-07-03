РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. В подмосковной Балашихе комиссия по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги в ходе рейда изъяла бытовую технику у жителей городского округа, всего было проверено десять адресов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня совместно с представителями управляющей компании «Белый парус» и судебными приставами-исполнителями мы обошли десять квартир, у собственников которых имеются долги за жилищно-коммунальные услуги. Попасть, к сожалению, удалось не ко всем. Мы были в домах на улицах Первомайской, Евстафьева, Разина и Карбышева. По итогу рейда комиссия по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги изъяла у должников бытовую технику», - сказала начальник экспертно-аналитического отдела управления ЖКХ администрации Балашихи Анна Тришкова.

Она добавила, что по итогам рейда у должников были изъяты две микроволновки, две мультиварки и два телевизора. Своевременная оплата собственником коммунальных услуг, позволяет ему избежать суда и других мер, применяемых к должникам.

С начала 2019 года федеральная служба судебных приставов взыскала с должников за коммунальные услуги около 40 миллионов рублей.