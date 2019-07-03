РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником инспекторов ДПС, дежуривших на посту в подмосковном Красногорске, он поблагодарил их за важный и ответственный труд, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Он уточнил, что в рамках указа президента все федеральные, региональные, муниципальные власти совместно с ГИБДД ведут работу за снижение смертности на дорогах.

«Несколько лет назад Подмосковье было на последнем месте по количеству ДТП со смертельным исходом. Благодаря совместным усилиям мы за последние пять лет снизили этот показатель на 43%. Хочу поблагодарить в вашем лице всех сотрудников за эту очень важную работу», - сказал Воробьев.

Инспекторы подарили губернатору светоотражающий браслет. С целью снижения аварийности на дорогах в Московской области продолжается информационно-пропагандистская акция «Засветись».

Благодаря предметам со светоотражающими элементами, которые сотрудники ГИБДД распространяют среди жителей, водитель может видеть пешехода в свете фар на расстоянии до 400 метров. Такие брелоки, наклейки, браслеты, значки легко крепятся на сумке, рюкзаке, одежде, коляске, велосипеде, делая участников дорожного движения заметнее в темное время суток.

Снижения аварийности в Подмосковье во многом удалось добиться благодаря установке более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Места их размещения и режим работы определяются органами ГИБДД с учетом данных о статистике аварийности на участках дорог.

Подмосковный подход по обеспечению безопасности дорожного движения признан лучшим в стране и рекомендован для распространения в других регионах.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года. Ежегодно в этот день в России отмечается День ГИБДД, в рамках которого чествуют сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения.