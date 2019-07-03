РИАМО - 3 июл. Одной из задач улучшения качества жизни пациентов со смертельными заболеваниями является доведение количества коек в паллиативных отделениях до 10 штук на 100 тысяч населения, сообщил в среду в ходе круглого стола в Мособлдуме главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Московской области Виктор Романчук.

В рамках круглого стола представители министерства здравоохранения и министерства социального развития Московской области обсуждают вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и другие.

«Одна из основных задач – довести количество коек (в паллиативных отделениях Подмосковья - ред.) до 10 на 100 тысяч населения. Также необходимо развивать и открывать кабинеты паллиативной помощи с выездными бригадами», – сказал Романчук.

Главными проблемами в области паллиативной помощи в Подмосковье он назвал недостаток обученных специалистов, низкий уровень знаний у врачебного персонала, а также нехватку обезболивающих препаратов.

По словам Романчука, важными направлениями развития являются широкое внедрение паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, на дому и в условиях дневного стационара. Кроме того, следует наладить взаимодействие с религиозными организациями и волонтерами.