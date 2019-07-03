РИАМО - 3 июл. Из-за грозы и сильного ветра в столице автолюбителям не рекомендуют парковать свои машины под деревьями и рекламными щитами, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«3 и 4 июня в Москве объявлен «желтый» уровень опасности (погоды - ред.) из-за грозы и ветра. Водителям и пешеходам одна рекомендация на всех: внимательнее на дорогах, не паркуйте машины и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Берегите себя и своих близких!» – говорится в сообщении.

В Московском регионе в среду ожидается облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха – 18-20 градусов тепла.

Также 4 июля в Москве и области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Температура ночью будет от 9 до 11 градусов, днем – от 17 до 19 градусов.