РИАМО - 3 июл. ООО «Комстройсервис» признали недобросовестным поставщиком, так как компания не предоставила вовремя проект контракта на испытание систем отопления школы в деревне Чулково Раменского округа, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Ходатайство о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков направили в ФАС сотрудники МОУ «Чулковская средняя общеобразовательная школа №20».

«В регламентированный срок ООО «Комстройсервис» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по промывке и гидродинамическим испытаниям внутренней и наружной систем отопления при подготовке к отопительному сезону», — говорится в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Комстройсервис» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Комстройсервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.