Забота об экологии не просто модный западный тренд, а новые реалии нашей жизни – год назад в Московском регионе появились магазины Zero Waste, во дворах поставили контейнеры для раздельного сбора мусора. Однако далеко не все готовы сортировать мусор и ходить в магазины со своей авоськой. Корреспондент РИАМО поговорила со сторонниками осознанного потребления и узнала, от чего им пришлось отказаться.

Греметь бутылками и одеваться в секонд-хенде

Яна Трейстер, журналист, 32 года (Москва):

© из личного архива Яны Трейстер

«Проживая в собственном доме в Подмосковье, мы с мамой отправляли остатки пищи в компост, а бумагу и картон – жгли в бочке, причем золу использовали как удобрение. Лет семь я задумалась, что можно делать с мусором, который не удается утилизировать на участке. От подруги я узнала о московских пунктах приема вторсырья и начала активно этим пользоваться: в

«Сферу экологии» отвозила пакеты и рюкзаки со стеклянной тарой, пластиком, металлом, тетрапаком.

Это было настоящее приключение – тащиться из Подмосковья в центр столицы, гремя бутылками!

Через несколько лет я переехала в столицу. В большом городе сразу стало гораздо проще: теперь сдавать вторсырье я езжу на велосипеде, совмещая приятное с полезным.

Разделяя и сдавая вторсырье, быстро понимаешь, сколько мусора производишь за день, неделю, и начинаешь искать возможности сократить его объем.

Теперь я стараюсь покупать продукты без упаковки, ходить в магазин с собственными сумками и мешочками, использовать маленькие пакетики не один раз, находить многоразовые экологичные альтернативы «бумажным» стаканчикам для напитков (на самом деле, они покрыты тонким слоем пластика и из-за этого не принимаются в переработку), питьевым трубочкам, средствам личной гигиены и т.д.

Ненужную одежду я раздаю подругам или отношу в благотворительные фонды, а если нужно пополнить гардероб – иду в секонд-хенд.

Стараюсь придерживаться пяти правил осознанного потребления: откажись, сократи, используй повторно, утилизируй, компостируй.

В скором времени поставлю в кухонную раковину измельчитель пищевых отходов (диспоузер). Эта штука превращает очистки и объедки в компост и биотопливо – очень круто!

В прошлом году я завела телеграм-канал Wasted stories, где собираю истории, связанные с осознанным потреблением.

Оказалось, что мои друзья тоже задумываются о проблемах мусора и экологии. Теперь они обращаются ко мне с вопросами, куда сдать лампочки, или рассказывают, что отказались от пластиковых пакетов в пользу тканевых сумок. Люди вокруг постепенно становятся осознаннее, и это невероятно вдохновляет».

Сериалы, отказ от гаджетов и «добывание» еды: слоулайферы о том, как и зачем «замедляться»>>

Оrganic cup вместо прокладок и кофе в свой стакан

Полина Капелюш, 32 года, управляющий партнер (Красногорск):

© из личного архива Полины Капелюш

«Впервые заниматься сортировкой мусора я начала в 2011 году, путешествуя по Германии – сдавала бутылки на переработку в автоматы, покупала биоразлагаемые пакеты для мусора. В Москве это стало модным всего несколько лет назад, а громко говорить про осознанное потребление начали совсем недавно, после того как у нас появились магазины Zero Waste. После Германии хорошую одежду я сдаю в автоматы для повторного использования или продаю на garage sales, порванную – отправляю в переработку.

Одноразовой посудой моя семья не пользуется: у каждого из нас есть своя бутылочка для воды, чашка для горячих напитков и супов, ланч-бокс. Кофе с собой тоже просим наливать в свои чашки.

Даже принтер почти не используем – это вполне реально. Стараемся экономить электричество и воду – посудомоечной машиной пользуемся один раз в день, а стиральной – по мере наполнения.

С маленьким ребенком сложно отказаться от памперсов или ушных палочек. А вот от женских прокладок я отказалась в пользу organic cup.

Трудно отказаться от автомобиля. Мы используем его для длительных поездок – одна стараюсь не ездить. Моем машину на станции самообслуживания, старую резину сдаем в утиль.

Научиться бережному отношению к природе очень помогает экологический проект «Теперь так».

Молодые дачники в Подмосковье: кто выкладывает помидоры в Instagram и сажает тыквы>>

Спасать бумагу и бананы

Дарья Кузнецова, сотрудник Курчатовского института, (Москва):

© из личного архива Дарьи Кузнецовой

«Началось все года три назад, когда мама подарила мне сумочку-шопер. В результате из дома постепенно исчезли одноразовые пакеты. Сейчас у меня есть два-три многоразовых пакета, которые я использую в путешествиях для одежды.

Когда во дворе поставили контейнер, приступила к раздельному сбору мусора. Я перестала выбрасывать мусор в мусорных пакетах – использую те, что вынуждена покупать с продуктами, а перерабатываемый выношу в старом шопере.

Сейчас у меня всегда с собой эко-кружки для кофе и воды. От чайных пакетиков я отказалась в пользу ситечка и заварки. Кроме того, покупаю продукты в минимальной упаковке и ношу с собой мешочки для овощей и фруктов. Во фруктовом отделе выбираю бананы и другие хорошие фрукты, которые выглядят не очень презентабельно и могут оказаться на помойке.

Ввела раздельный сбор мусора и на работе, часть пластика даже отвожу домой, так как моя перерабатывающая компания работает с большим количеством типов пластика.

Каждый лист А4 я использую трижды, после этого сдаю в макулатуру.

Одежду в хорошем состоянии не выбрасываю, а отдаю нуждающимся. Для поликлиник и салонов купила многоразовые бахилы, стала гораздо чаще выключать воду в кране.

Планирую покупать крупы и специи на развес, без упаковки, а также полностью отказаться от йогуртов в упаковке и делать их самой, начну покупать хлеб в булочных, где его можно положить в многоразовый мешочек.

Я стараюсь заинтересовать осознанным потреблением своих друзей и знакомых, выкладывая полезную информацию в Instagram. Однажды разыграла в конкурсе эко-кружку, мотивируя подписчиков к раздельному сбору, отказу от одноразового пластика и сокращению используемой упаковки. Но самое важное для меня – это новые осознанные друзья».

Десять дней без мяса в Москве: экспериментировать с едой и легче просыпаться>>