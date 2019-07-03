РИАМО - 3 июл. В столице днем в среду зафиксировали порывы ветра в 12-16 метров в секунду, а в новой Москве они усиливаются до 19 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная ветреная погода без осадков, на большей части округов порывы ветра достигают 12-16 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 18,3-19,5 градуса; Северном – 17,7-19,5 градуса, Северо-Восточном – 17,2-19,8 градуса, Восточном – 18,1-18,9 градуса, Юго-Восточном – 18,5-19,3 градуса, Южном – 18,1-19,7 градуса, Юго-Западном – 18,2-19,2 градуса, Западном – 17,2-19,2 градуса, Северо-Западном – 18,3-18,8 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде – без осадков, температура воздуха – 17-17,7 градуса. На территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – 16,8-20,1 градуса, местами порывы ветра до 19 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о сильных порывах ветра в ближайшие часы в городе. При сильном ветре не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.