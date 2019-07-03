РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 июл. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) городского округа Дзержинский с 26 июня по 3 июля приняли свыше 1 тысячи обращений, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС Дзержинского.

«С 26 июня по 3 июля МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повседневной деятельности. Всего было принято 1544 вызовов из них: в ЕДДС поступило – 1006 вызовов, в систему-112 поступило – 538 вызовов», - говорится в сообщении.

Три обращения поступило по вопросам пожарной охраны, 51 - по вопросам службы полиции, 111 - по вопросам службы скорой медицинской помощи, одно в аварийную службу газовой сети. Также поступило 157 хулиганских вызовов и 215 - не требующих реагирования.