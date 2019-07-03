РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Следственные органы начали проверку по сообщению о жестоком обращении с приемными детьми в подмосковном Подольске, сообщается на сайте уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

На днях Кузнецова в Морозовской детской городской клинической больнице навестила детей, которых забрали у приемной матери в Подольске после жалобы в детсаду.

«В отношении детей опекун предположительно совершал насильственные действия. Позже студентка медицинского училища, проходившая практику в больнице, в отношении одного ребенка, пятилетнего мальчика, по предварительной версии, применяла физическую силу. По первому и второму случаю следственными органами проводятся проверки», - говорится в сообщении.

Кузнецова отметила, что дети чувствуют себя хорошо, они активны, общительны и подвижны.

Как пояснила главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» Елена Петряйкина, острых заболеваний у детей не имеется, медперсоналом проводится мониторинг здоровья и контрольные обследования.

У жительницы Подольска в июне отобрали троих приемных детей после жалобы с детского сада на жестокое обращение. Поводом послужила царапина за ухом у одного из малышей, показавшаяся укусом. В настоящее время дети находятся в Морозовской больнице, а матери запретили с ними видеться.