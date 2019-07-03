РИАМО - 3 июл. На территории Московской области зарегистрировано более 45 тысяч пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, 65-80% из них нуждаются в обезболивании, сообщил в среду в ходе круглого стола в Мособлдуме главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Подмосковья Виктор Романчук.

В рамках круглого стола представители министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития региона и другие специалисты обсуждают вопросы организации оказания паллиативной помощи в Подмосковье, выплаты по уходу за инвалидами на дому и другие.

«35-40% всех больных, нуждающихся в паллиативной помощи, - пациенты с онкопатологией. В Московской области это 45-50 тысяч больных. Порядка 65-80% онкологических больных с IV клинической группой нуждаются в обезболивании», - сказал Романчук.

По его словам, обезболивающие препараты таким больным необходимы в течение одного-трех месяцев.

Согласно федеральному закону о паллиативной медицинской помощи в России, для облегчения боли пациентов могут использоваться в том числе наркотические и психотропные лекарственные препараты.