РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Центральный парк в Королеве набрал наибольшее число голосов на портале «Добродел» при голосовании на звание лучшего парка Подмосковья, сообщается на странице ЦДК имени Калинина в Instagram.

Голосование за лучший парк Подмосковья проходило на портале «Добродел» с 5 по 30 июня. Проголосовать за лучший парк могли все пользователи портала.

«Дорогие друзья! Мы счастливы сообщить, что закончено голосование на звание «Лучший парк Подмосковья», где Центральный городской парк Королева уверенно лидировал по числу голосов. Благодаря вашей активной поддержке мы набрали 6425 голосов, опередив 95 участников голосования», - говорится в сообщении.

Официальные итоги голосования еще не подведены.

На голосование были представлены 95 парков в 49 муниципалитетах. Паркам-лидерам присудят различные премии и финансовое вознаграждение: «Лучший парк культуры и отдыха» – 25 миллионов рублей, «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха» – в объеме до 50% от стоимости реализации концепции за счет средств областного бюджета, но не более 150 миллионов рублей на срок до двух лет, «За лучший проект «Танцевальная площадка» – 5 миллионов рублей.