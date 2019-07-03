РИАМО - 3 июл. Инспекторы эконадзора оштрафовали на 200 тысяч рублей компанию ООО «Алекс-Сервис», обслуживающую автотранспорт в деревне Папушево Одинцовского округа, так как сотрудники сбрасывали опасные отходы на грунт, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки деятельности предприятия было установлено, что работники ООО сваливали на открытом грунте отработанные автопокрышки, узлы и агрегаты автомобилей, емкости с остатками горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые относятся к отходам III класса опасности. Обнаружены также разливы ГСМ», — говорится в сообщении.

Это уже второе нарушение природоохранного законодательства, зафиксированное здесь за последний месяц. Ранее ООО «Конверс» допустило аварийный сброс неочищенных сточных вод из коттеджного поселка Папушево на водосборную площадь реки Вяземки, за что было привлечено к административной ответственности.

Специалисты Минэкологии в составе межведомственной рабочей группы обследовали береговые линии реки в районе поселений Молоденово, Папушево и Горышкино. В ходе рейдов были обнаружены незаконно построенные коллекторы для сброса сточных вод. Затампонированы 14 нелегальных водовыпусков, прекращена деятельность свинофермы в водоохранной зоне.