РИАМО - 3 июл. Спортсмены Московской области выиграли 5 медалей чемпионата России по велоориентированию в велокроссовых дисциплинах, который прошел с 26 по 30 июня в поселке Тосково Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Свирь стала обладательницей золота в гонке-лонг и женской эстафете. Также ей покорилась бронза в спринтерском заезде. Еще один подмосковный спортсмен Валерий Глухов завоевал серебряную медаль в эстафетной гонке и бронзу в спринте.

«Подмосковные спортсмены показали более чем достойное выступление на чемпионате России по велоориентированию. Анастасия Свирь и Валерий Глухов подтвердили свои заслуженные места в составе национальной сборной команды России и примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 27 июля по 4 августа в Дании», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.