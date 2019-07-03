РИАМО - 3 июл. Госавтоинспекторы Ленинского района помогли оперативно доставить женщину, у которой начались схватки, в перинатальный центр города Видное, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

К инспекторам ДПС ОГИБДД УМВД России по Ленинскому району капитану полиции Василию Рубан и лейтенанту полиции Евгению Татура, находящимся на маршруте патрулирования, подбежал мужчина и пояснил, что он везет свою жену, у которой начались предродовые схватки, в родильный дом. Мужчина попросил сотрудников полиции помочь доставить женщину в медицинское учреждение.

«Автоинспекторы, оценив обстановку, приняли незамедлительное решение о доставлении роженицы в перинатальный центр города Видное на патрульном автомобиле и передали ее дежурным врачам. Через 10 минут после доставления женщины в больницу она родила», — отмечается в материале.

Счастливый супруг поблагодарил сотрудников, оказавших помощь их семье в экстренной ситуации. После выписки автоинспекторы посетили семью и поздравили родителей с появлением малыша.