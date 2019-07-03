РИАМО - 3 июл. Магнитное поле Земли в ближайшие дни будет изменчивым, возмущения ожидаются 5-6 и 10-11 июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Солнечная активность 23 июня - 2 июля была низкой. Ожидается, что 3-12 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном - от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 5-6 и 10-11 июля», — говорится в сообщении.

При этом синоптики отмечают, что прохладная и дождливая погода в Московском регионе не лучшим образом может сказаться на настроении. Придется утеплиться и не забывать зонтик.