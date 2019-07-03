РИАМО - 3 июл. Выставка «Армия, которая не воюет», открытая до 1 октября в столичном музее истории «Лефортово», посвящена истории вооруженных сил Швейцарии, на ней можно увидеть свыше 500 предметов армейского быта и формы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Район Лефортово тесно связан со швейцарской армией: давший ему имя уроженец Женевы Франц Лефорт был солдатом-наемником на русской службе. По его инициативе в Петровскую эпоху на левом берегу Яузы появились первые казармы, с которых началась история Новой Солдатской слободы, прозванной в народе Лефортовской.

«На выставке представлено более 500 предметов — головные уборы, мундиры, шинели, обувь, оружие, предметы амуниции и снаряжения разных эпох, исторические фотографии, открытки и почтовые марки. Большая часть экспонатов — из личного собрания коллекционера Сергея Зорина», - говорится в сообщении.

Зорин начал собирать свою коллекцию элементов военной формы в 12 лет. К концу восьмидесятых все это выросло в прикладную реконструкцию.

«Начинал с мундиров французской и русской армий, потом начал изучать Первую мировую и другие эпохи. Примерно шесть лет назад мой сын неожиданно предложил поиграть в страйкбол по Второй мировой войне, но не за наших или немцев, а за швейцарцев. С этого предложения и начался мой интерес к истории швейцарской армии», - уточнил коллекционер.

Гордость коллекции — мундир капрала гвардии Ватикана. В начале XVI века слава швейцарских наемников достигла папского престола, и первые альпийские гвардейцы прибыли на службу в Ватикан. Это случилось в 1506 году при папе Юлии II. Дизайн мундира связывают с двумя именами Рафаэля и Микиланджело, хотя документальных подтверждений тому нет.

Швейцарская форма составляет около 10% от коллекции Зорина.

Кроме того, на выставке есть несколько экземпляров холодного оружия, с которых начинали сегодняшние швейцарские производители. До сих пор выпускаются модели ножей «Солдат» и «Офицер». Последнюю в XIX веке отличало наличие зубочистки и штопора.

«В 1883 году были изобретены бульонные кубики, которые тут же стали частью сухого пайка швейцарских солдат, а чуть позже и армии Германии. Сейчас они знакомы всем домохозяйкам, но начиналось все с полевой кухни», - добавляется на сайте.

Со Средневековья в Швейцарии известна легенда о Вильгельме Телле, который сбил стрелой яблоко с головы сына. Стрелковые фестивали — старинная национальная забава. Первое официальное состязание стрелков в стране состоялось в 1452 году. Проходят они и сейчас, ежегодно в конце мая, только стреляют уже не из арбалетов, а из винтовок. На выставке представлена тарелка стрелкового общества 13-го батальона 1900-х годов, которая, очевидно, вручалась победителю таких соревнований.

Также на выставке представлено несколько десятков марок разных швейцарских воинских частей времен Первой и Второй мировых войн, которые не оставят равнодушными филателистов. По маркам можно изучать эволюцию обмундирования и вооружения швейцарской армии.