РИАМО - 3 июл. На развитие паллиативной помощи в Московской области в 2019 году выделят более 279 миллионов рублей, помощь неизлечимо больным активно развивают в регионе с 2016 года, сообщил в среду в ходе круглого стола заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин.

В рамках круглого стола представители министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсуждают вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и другие вопросы.

«Паллиативная помощь в Московской области активно развивается с 2016 года. На развитие паллиативной помощи в Подмосковье в текущем году выделят более 279 миллионов рублей. Однако анализ обращений граждан свидетельствует о недостаточности принимаемых мер», - сказал Чистюхин.

В настоящее время, по официальным данным, в Подмосковье действуют 30 паллиативных отделений на 523 койки в общей сложности, а также 16 выездных патронажных служб. Взрослым паллиативная помощь также может быть оказана в отделениях сестринского ухода.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о паллиативной медицинской помощи в России. Под паллиативной помощью понимается комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, а также на облегчение боли и других тяжелых проявлений.

Согласно документу, данную помощь следует оказывать больным в амбулаторных условиях (в том числе на дому), в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Паллиативную помощь должны оказывать только квалифицированные медработники. Для облегчения боли пациентов могут использоваться в том числе наркотические и психотропные лекарственные препараты.