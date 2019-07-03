РИАМО - 3 июл. В начале июля для заказа через сервис iGooods стали доступны продукты из гипермаркета «Глобус», расположенного в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Клиентам доступно для заказа 30 тысяч товарных позиций из ассортимента «Глобус», в том числе широкий ассортимент собственного производства», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Минимальная стоимость заказа продуктов через сервис составит 900 рублей. Покупатели могут выбрать продукты в электронном каталоге через сайт и приложение iGooods. Стоимость товаров, включая акционные предложения, идентична цене в магазине.

Доставка продуктов обойдется в 299 рублей, при этом первая доставка бесплатно по промокоду «Глобус».

Ассортимент каждого гипермаркета «Глобус» насчитывает более 45 тысяч товаров, в том числе, около 1,8 тысячи наименований продукции собственных торговых марок: «Глобус», «Глобус Вита», «Ромашкин луг», «Ваш выбор».

iGooods – сервис по доставке продуктов в России. Компания осуществляет доставку продуктов из гипермаркетов METRO, «Лента», «Карусель», «Магнит», PRISMA, SPAR, Selgros, Real и SuperBabylon.