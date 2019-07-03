РИАМО - 3 июл. Сведения в отношении компании «Витамед» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку расходных материалов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Мытищинская противотуберкулезная больница». Согласно сведениям, учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Витамед» не представило подписанный электронной цифровой подписью <…> проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку расходных материалов», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии ведомства фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «Витамед» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.