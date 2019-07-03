РИАМО - 3 июл. В конце августа - начале сентября для движения автотранспорта планируют открыть первый участок южного дублера Кутузовского проспекта в столице от Аминьевского шоссе до Минской улицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Южный дублер Кутузовского проспекта строится на всем его протяжении. Он разделен на два участка. Первый - от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на Минской. Движение по нему планируется запустить в конце августа - начале сентября этого года», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что второй участок - от транспортной развязки на Минской до пересечения с Третьим транспортным кольцом - должен быть построен к июню 2020 года.

По его словам, строительство трассы необходимо, чтобы разгрузить Кутузовский проспект и прилегающие к нему улицы. Кроме того, южный дублер обеспечит удобный подъезд к инновационному центру «Сколково». А жители района Раменки смогут быстрее добираться в центр города, к станциям метро и железнодорожной платформе «Матвеевская». Также движение станет свободнее на Можайском и Аминьевском шоссе, Мосфильмовской улице.

Работы ведут около 500 строителей, задействовано 85 единиц техники. Общая протяженность трассы составит 12 километров. На магистрали разместят восемь путепроводов, две эстакады и четыре моста.