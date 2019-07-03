РИАМО - 3 июл. В почтовое обращение вышли четыре марки, посвященные скульптурам Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Почтовые марки размером 50 на 37 миллиметров, номиналом 45 рублей, изданные тиражом 60 тысяч экземпляров, поступили в продажу в отделения «Почты России», – отмечается в сообщении.

На почтовых марках изображены произведения монументального искусства, расположенные на станциях Московского метро: «Защитники Отечества», станция метро «Смоленская»; «Молодая семья», станция метро «Полянка»; «Сочувствие», станция метро «Менделеевская»; «Птичница», станция метро «Площадь Революции».

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года, в проектировании и оформлении его станций принимали участие знаменитые архитекторы, художники и зодчие. Многие станции по сей день остаются памятниками архитектуры.