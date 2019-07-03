РИАМО - 3 июл. Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток местами на территории Москвы ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При сильном ветре не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.