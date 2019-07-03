РИАМО - 3 июл. Более 2,2 миллиона email-оповещений с момента запуска, в конце мая 2016 года, разослано через сервис персональных оповещений о закупках правительства Москвы «Мосробот.Бизнесу», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Наиболее востребованными категориями уведомлений в последние два года стали ремонт и обслуживание зданий и сооружений. В июне 2019 года форма подписки обрела новый интерфейс и доступна на открытой платформе о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow», – говорится в сообщении.

Самыми популярными категориями уведомлений в 2018 году были: оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, сетей и инженерного оборудования, установка системы видеонаблюдения и поставка офисной и складской мебели. Самыми популярными оповещениями в этом году стали охранные услуги и работы по проведению текущего ремонта зданий.

Сервис «Мосробот.Бизнесу» умеет анализировать данные о прошедших тендерах из городской Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) и предлагать потенциальным поставщикам, которые уже участвовали в тендерах, информацию о новых госзакупках, которые могут быть им интересны.

Сама форма подписки создана на базе городского классификатора предметов госзаказа города Москвы (КПГЗ). Привязка набора КПГЗ к адресату делает оповещения «Мосробот.Бизнесу» более точными – в случае появления новой процедуры с нужным КПГЗ компания получает электронное письмо. Также любой представитель бизнеса может бесплатно подписаться на информирование о госзакупках выбрав интересующие их сферы деятельности.