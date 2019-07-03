РИАМО - 3 июл. В Подмосковье утвердили 50 региональных проектов и согласовали все показатели с федеральными ведомствами, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Второго июля губернатор Московской области Андрей Воробьев через видеосвязь принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Обсуждался ход реализации нацпроектов в регионах.

«Московская область участвует в 11 из 12 национальных проектов. Мы утвердили 50 региональных проектов, согласовали все показатели с федеральными ведомствами. В 2019 году на достижение целей национальных проектов у нас предусмотрено более 133 миллиардов рублей, из которых 15,2 миллиарда рублей – это федеральные средства, 118 миллиардов рублей – это средства областного бюджета», – сказал Воробьев по итогам совещания.

Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Красногорске проектируется строительство многопрофильной Московской областной детской больницы. Более чем для 160 медучреждений региона будет закуплена 241 единица оборудования, в числе которых – КТ, МРТ, рентген, УЗИ, ИВЛ, ангиограф, маммографы, флюорографы. В симуляционных центрах обучено свыше 230 специалистов в сферах перинатологии, неонатологии и педиатрии.

«Для детей до 3 лет в этом году будет дополнительно создано более 6,1 тысячи мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. В рамках регионального проекта «Современная школа» будут открыты 13 новых объектов общего образования. Планируется создать 77 центров образования цифрового и гуманитарного профилей в селе и закупить оборудование для трудовых мастерских в 22 коррекционные школы», – добавляется в сообщении.

Благоустроят 50 общественных территорий – парки, скверы, площади, центральные улицы. Установят детские игровые комплексы и малые архитектурные формы, проведут освещение и озеленение.

В Подмосковье также начали большую программу, в ходе которой рекультивируют 24 закрытых полигона твердых коммунальных отходов, реконструируют и построят очистные сооружения, модернизируют объекты водоснабжения.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого реализуют национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.