РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске на Пионерской улице две бездомные собаки напали на женщину с ребенком, в настоящее время по данному адресу отловили одно беспризорное животное, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на безнадзорных собак. Она отметила, что на улице Пионерская у дома №44 на нее и ее ребенка набросились две большие дворовые собаки. Животные лаяли и почти укусили. Женщина с ребенком ехали на велосипедах.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на улице Пионерская и сообщает, что у дома №44 был произведен отлов безнадзорных животных в количестве одной особи», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.