РИАМО - 3 июл. В Орехово-Зуевском городском округе нарушили порядок организации электронного аукциона на проведение капитального ремонта местной школы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку на участие в аукционе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Диалог-Сервис» на действия муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №11 и МКУ «Управление централизации закупок городского округа Орехово-Зуево» при проведении электронного аукциона на проведение капитального ремонта.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Диалог-Сервис» обоснованной», – говорится в сообщении.

Управление выдало обоим учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.