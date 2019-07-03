РИАМО - 3 июл. В текущем году в столичном районе Северный планируют открыть центр современного пятиборья, здание будет иметь общую площадь 20,3 тысячи квадратных метров, на двух манежах смогут тренироваться до 280 спортсменов одновременно, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду осмотрел ход строительства конноспортивного комплекса для занятий современным пятиборьем, который возводится по адресу: 9-я Северная линия, 1Б (СВАО) для учеников спортивной школы олимпийского резерва «Северный» и различных соревнований.

«Осенью 2019 года город планирует завершить строительство еще одного уникального сооружения – конноспортивного комплекса для занятий современным пятиборьем в районе Северный. Это первый в России комплекс, где под одной крышей будут проходить подготовка и соревнования пятиборцев», – отметил Собянин.

Строительство конноспортивного комплекса началось в мае 2016 года. Здесь юные спортсмены будут заниматься по программе современного пятиборья, которая включает стрельбу, легкую атлетику, плавание, фехтование и конкур.

Здание нового спорткомплекса площадью 20,3 тысячи квадратных метров – с переменной этажностью. Для обучения верховой езде возводится конноспортивный манеж. Кроме того, в СК обустроят 50-метровый плавательный бассейн, тиры для стрельбы из лука на 70 метров, для стрельбы из пневматического оружия на 10 метров и оружия с лазерными насадками, легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал, помещения для отдыха и восстановления спортсменов, включая столовую на 70 мест, медицинский блок.

«На двух манежах и в бассейне оборудуют трибуны по 300 мест каждая. Одновременно в спорткомплексе могут тренироваться до 280 спортсменов», – уточняется в материале.

В настоящее время выполнены монолитные работы по возведению основного здания, конно­спортивного манежа и бассейна. Выполнено технологическое подключение водопровода, осуществлен монтаж вертикальных конструкций и перекрытий подземной и надземной части. Ведутся работы по устройству фасадов, внешних и внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы, монтаж технологического оборудования, работы по благоустройству.

На прилегающей территории для удобства посетителей оборудуют открытые автостоянки на 20 машино-мест и парковочные места для четырех автобусов.

На данный момент строительная готовность объекта составляет около 80%. Завершить строительство спорткомплекса планируется в сентябре 2019 года.

По словам мэра, Москва – один из крупнейших мировых спортивных центров, где есть все условия и для массового спорта, и для спорта высших достижений. Прежде всего, это качественная спортивная инфраструктура, развитие которой является безусловным приоритетом правительства города.

«За последние восемь лет в столице построено свыше 110 объектов спорта, причем больше половины из них – за счет инвесторов. В частности, в июне этого года в «Лужниках» был открыт уникальный Дворец художественной гимнастики Ирины Винер», – заключил Собянин.