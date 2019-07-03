РИАМО - 3 июл. В подмосковном Реутове завершается очередной этап ямочного ремонта дворов и пешеходных территорий, в его рамках к настоящему моменту рабочие уже устранили 612 дефектных зон на общей площади свыше 3 тысяч квадратных метров, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«После досрочного завершения первого этапа ремонтной кампании в мае, мы продолжили мониторинг состояния дорожного покрытия и оперативное устранение выявленных недочетов. В общей сложности только за последнее время было устранено 612 ям и выбоин общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров», - сказал Каторов.

Он уточнил, что кампания по ямочному ремонту дворовых территорий ведется на основании собственного мониторинга отдела транспорта и связи администрации городского округа, а также по обращениям, поступившим на портал «Добродел».