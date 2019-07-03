РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В городском округе Подольск сотрудники ГИБДД выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«За прошедшую неделю, с 25 июня по 1 июля, при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено 639 нарушений правил дорожного движения. Все нарушители привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Так, за нарушение правил тонировки к административной ответственности было привлечено 35 водителей. Помимо этого, было выявлено 168 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств, а за неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 52 автомобиля. Сумма назначенных штрафов составила свыше 250 тысяч рублей.

За прошедшую неделю в округе произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил травмы, а один человек погиб.