РИАМО - 3 июл. В столичном районе Крылатское появится школа на 300 мест: согласно утвержденному Москомархитектурой проекту, сверху она будет отдаленно напоминать самолет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Индивидуальный подход к проектированию уже давно стал стандартом для московских школ, что не может не радовать. Новая школа в Крылатском не стала исключением – проектировщики смогли одновременно вписать объект в окружающую застройку и раскрыть тему детства. Отсюда и планировка, напоминающая самолет, и яркие цветовые решения фасадов. Уверен, что мы увидим еще больше интересных социальных объектов - по словам мэра Сергея Собянина, до конца 2021 года планируется строительство еще 62 школ», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Точный адрес школы – Рублевское шоссе, владения 68-70. Общая площадь – более 6,5 тысяч квадратных метров. Здание будет трехэтажным. Внутри заложены медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские для занятий технологией, а также небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты разных предметов.

Фасады школы отделают штукатуркой желтого и красного цветов. Территория будет комплексно благоустроена, на ней расположатся физкультурная площадка и зона отдыха. Проектировщиком проекта выступило АО «Капстройпроект», его заказчиком — ООО «Жилкапстрой».